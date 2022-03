Juve, Bonucci deve fermarsi di nuovo: niente Spezia

Leonardo Bonucci infortunato, niente Spezia

Questa la nota della società torinese: "Bonucci, persistendo il fastidio al polpaccio riferito nel corso della partita di Empoli, oggi è stato sottoposto presso il JMedical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una elongazione del soleo sinistro. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 7 giorni". Il difensore di Viterbo era stato costretto a saltare il derby di Torino sempre per un problema al polpaccio: dall'inizio del 2022 ha dovuto dare forfait già per 6 volte in Serie A, sempre per guai muscolari. Il centrale bianconero sarà rivalutato tra una settimana: la speranza di Massimiliano Allegri è averlo al meglio per la partita di ritorno dell'ottavo di finale di Champions League contro il Villarreal.

Juve: Dybala, Bernardeschi e Rugani parzialmente in gruppo

In vista del prossimo impegno contro lo Spezia segnali positivi arrivano da Paulo Dybala, Federico Bernardeschi e Daniele Rugani, che hanno lavorato parzialmente in gruppo nel classico allenamento post gara. Le loro condizioni saranno valutate giorno per giorno. "La squadra, come succede in ogni post gara, si è divisa in due gruppi per la sessione di allenamento odierna: scarico tra palestra e piscina per chi ha giocato ieri sera contro la Fiorentina, esercitazioni tecniche con possesso palla e sviluppo del gioco con partitella finale per gli altri. Venerdì una nuova giornata di lavoro attende i bianconeri, con appuntamento fissato per il mattino", è il comunicato della Juventus.