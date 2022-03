Dybala di nuovo infortunato: l'umore dei tifosi sui social

Massimiliano Allegri annuncia in conferenza stampa che Paulo Dybala ha di nuovo un risentimento muscolare, poco dopo si scatena il dibattito dei tifosi della Juve sui social. C'è da scegliere la coppia d'attacco per sfidare lo Spezia domani alle 18, in pole per il tecnico ci sono Kean e Morata, mentre Vlahovic può finalmente riposare: queste le indicazioni arrivate dalla conferenza stampa della vigilia di una partita "da vincere", contro un avversario "che gioca bene e ha già vinto quattro trasferte". Una partita "difficile" per il tecnico della Juventus, che spera nella spinta dello Stadium domani con la capienza al 75%. "Paulo non ha finito l'allenamento perché ha sentito un fastidio al flessore, non sarà convocato - l'annuncio dell'allenatore bianconero - mentre sto pensando di far partire dalla panchina Dusan, ma devo ancora decidere". Un ko quello di Dybala che ovviamente non è stato gradito dai tifosi della Juve: in un momento cruciale della stagione non avere un campione come Dybala non è mai un piacere.