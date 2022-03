Juve: Dybala è infortunato, ma il ct dell'Argentina lo convoca

Un nuovo infortunio al flessore ha costretto Paulo Dybala a saltare la sfida di campionato della Juventus contro lo Spezia, un guaio muscolare che lo staff medico bianconero spera di far rientrare al più presto per avere la Joya a disposizione il primo possibile. Mentre il tecnico Allegri spera di riavere il suo 10 al massimo per la sfida di ritorno di Champions League contro il Villarreal, gara in programma mercoledì 16 marzo, dall' Argentina il commissario tecnico della Selección Scaloni non sembra avere timori sull'ennesimo infortunio del fantasista e lo ha inserito nella lista dei pre-convocati in vista delle sfide di qualificazione ai Mondiali in Qatar contro Venezuela ed Ecuador.

Dybala infortunato, ma Scaloni non è preoccupato

Nella giornata di ieri, al termine della sfida tra Juve e Spezia vinta dai bianconeri grazie al gol di un "risorto" Morata, è arrivata la comunicazione ufficiale alla Vecchia Signora della convocazione di Paulo Dybala con l'Albiceleste per le sfide contro Venezuela ed Ecuador previste il 26 e 30 marzo. Di certo ci sarà tempo per la "Joya" per recuperare dal suo infortunio al flessore, ma tra guai fisici e rebus sul rinnovo contrattuale la mente dell'argentino non sarà di certo libera da pensieri. La speranza del ct Scaloni è quella di avere un Dybala in forma in vista delle due sfide importanti in vista dei Mondiali in Qatar e le attenzioni della Selecciòn sono tutte rivolte verso Torino dove non solo il 10 bianconero è osservato speciale.

Non solo Dybala, chiamata per Soulé

Il commissario tecnico dell'Albiceleste Lionel Scaloni punta infatti ancora sul giovanissimo Matías Soulé, alla seconda chiamata con la Nazionale argentina. Il baby talento bianconero, arrivato alla corte della Vecchia Signora nel 2020 dal Velez, rientra nelle scelte del selezionatore argentino il cui obiettivo è "ingolosire" quanti più giovani talenti possibili a scegliere la maglia dell'Argentina.

L'Argentina guarda in Italia: in lista anche Romero e Carboni

Una nuova possibilità dunque per Soulé di mettersi in mostra, nella speranza di convincere Scaloni a confermargli la chiamata in vista del doppio impegno. Tra i convocati figurano anche tanti "italiani" come Lautaro Martinez, Pereyra, Molina, Perez e Musso, ma anche i giovani Luka Romero (Lazio) Valentin Carboni (Inter), che potrebbero entrare nei radar di altre nazionali. Romero infatti potrebbe essere chiamato dalla Spagna, Carboni è già nel giro delle giovanili dell'Italia.