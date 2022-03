Villarreal, niente Juve per Alberto Moreno: rottura del crociato per il laterale sinistro

Alberto Moreno non ci sarà per la sfida Champions contro la Juventus . Il laterale sinistro del Villarreal , secondo l’esito degli esami strumentali (diramato ufficialmente dal club ceramista), ha riportato la lettura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Alberto Moreno out contro la Juve: rottura del crociato

Una tegola pesante per Unai Emery, in vista della partita di ritorno degli ottavi di finale che, dopo l’1-1 dell’ex Madrigal, avrà luogo all’Allianz Stadium mercoledì 16 marzo con fischio d’inizio alle 21. Confermate quindi le preoccupazioni già espresse sui social da parte del classe 1992 dopo l’infortunio rimediato sabato nella sfida di Liga contro l’Osasuna, persa peraltro per 1 a 0 con rete di Ezequiel Avila all’Estadio El Sadar di Pamplona.

Villarreal, il comunicato ufficiale su Albert Moreno

Questo il comunicato ufficiale del Submarino Amarillo: “Dopo gli accertamenti medici effettuati, è stato confermato che Alberto Moreno ha patito una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il calciatore andaluso si è infortunato durante l'ultima partita di Liga contro l'Osasuna a El Sadar, giocata sabato scorso. Il giocatore sarà operato nei prossimi giorni dal dottor Ramón Cugat. Il Villarreal CF manda tanti incoraggiamenti e un grande abbraccio ad Alberto Moreno, augurandogli una pronta guarigione”.