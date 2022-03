Juve, il messaggio contro la guerra di Danilo: Perin approva

In Ucraina si muore e si scappa per sottrarsi alle atrocità della guerra , ma il mondo dello sport va avanti. Calcio in primis, con il calendario che proprio in queste settimane sta entrando nella sua fase cruciale tra campionati nazionali e coppe europee.

Danilo si schiera contro la guerra: "In giro ci sono ancora brave persone"

Per fortuna c’è però chi, tra una partita e un allenamento, riesce a trovare il tempo per esprimere quantomeno la propria vicinanza a chi sta vivendo una tragedia non paragonabile all’esito di un evento sportivo. Si tratta di Danilo, che ha postato su Instagram un post in lingua inglese all’insegna della speranza per un mondo migliore e che esprime in maniera chiara il proprio dissenso alla violenza. "So che stiamo attraversando un periodo triste nel mondo, ma ci sono ancora molte brave persone in giro. Se puoi, sii uno di loro!".