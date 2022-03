Moreno ko, il messaggio dell'amico Morata: "Riprenditi presto"

Il Villarreal non potrà contare su Alberto Moreno per il ritorno degli ottavi di Champions League contro la Juventus . L’infortunio accusato dall’esterno classe ’92 nella partita contro l’Osasuna si è infatti rivelato grave come temuto: l’ex Liverpool ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro ed ha pertanto chiuso con largo anticipo, la terza con la maglia del 'Submarino Amarillo'.

Moreno ko, l'augurio di Alvaro Morata

Un brutto colpo per il giocatore e per tutto il Villarreal, ma un dispiacere anche per chi di Moreno è un amico fraterno ben prima che essere stato un avversario nell’andata degli ottavi. Il riferimento è ad Alvaro Morata, che subito dopo la notizia dell’infortunio di Moreno ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una Story per rivolgere all’ex compagno di nazionale il più caloroso augurio per un pronto ritorno in campo. "Recupera presto per rivederci dove ci piace di più. Molta forza fratello!” ha scritto l'attaccante della Juventus come didascalia a una foto che ritrae Alberto e Alvaro ai tempi dell’Under 21 della Spagna.