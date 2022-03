"Kramaric via a parametro zero: c'è anche la Juve"

L'attaccante dell'Hoffenheim Andrej Kramaric si aggiunge alla lista di obiettivi della Juventus per la prossima stagione. Secondo Sportske Novosti, e diversi media tedeschi, la punta croata dirà addio alla Bundesliga in estate ed è alla ricerca di una nuova sistemazione.

Juve, Kramaric può arrivare a parametro zero

L'ex attaccante del Leicester è arrivato in Bundesliga nel 2016: all'Hoffenheim è diventato negli ultimi sei anni il miglior marcatore della storia del club, con 101 gol in 210 partite, oltre a 44 assist vincenti. Il giocatore è in scadenza di contratto il prossimo giugno e non ha trovato l'accordo per il rinnovo con il club tedesco: gli agenti si stanno guardando intorno alla ricerca di una nuova sistemazione e guardano con interesse all'Italia. Sulle sue tracce sono state accostate nelle scorse settimane Inter e Milan, ma ora è la stessa Juventus che starebbe per farsi avanti.

Juve: come cambia l'attacco con Kramaric

In grado di giocare sia come prima sia come seconda punta, il nazionale croato sarebbe un partner ideale per Dusan Vlahovic, soprattutto se Paulo Dybala dovesse dire addio ai bianconeri in estate. In caso di permanenza dell'attaccante argentino sarebbe invece Moise Kean, che finora ha deluso, a fare le valigie e tornare all'Everton.