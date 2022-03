Juve, De Ligt è insuperabile: solo due dribbling subiti in campionato

La solidità ritrovata dalla difesa della Juve ha permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di arrivare ad una continuità di risultati tale da tornare a sognare addirittura di inserirsi nella lotta per lo scudetto. Uno dei leader del reparto arretrato bianconero è Matthijs de Ligt , che si è mostrato insuperabile nel corso del campionato.

Juve, De Ligt è il difensore meno superato della Serie A

La conferma dell'ottimo stato di forma che sta vivendo il centrale della Juventus Matthijs de Ligt arriva da una particolare statistica. Il difensore olandese è infatti il meno superato in dribbling dagli avversari in Serie A. Nel corso di questa stagione, il centrale di Allegri è risultato il migliore tra i colleghi di reparto che hanno disputato almeno 15 partite, avendo subito solamente due dribbling in 23 gare.