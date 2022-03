Chiellini: "Scudetto? Bisogna essere realisti. Poi se le vinciamo tutte..."

Il primo argomento è inevitabilmente il sogno di tornare in corsa per lo scudetto , utopia fino a un mese e mezzo fa, ora un po' meno dopo la lunga serie positiva della Juve e le frenate di chi sta davanti. Il capitano bianconero sposa il realismo di Max Allegri : “Per il momento bisogna essere realisti e pensare a una partita alla volta - ha ammonito Chiellini - Fino a poche giornate fa non eravamo neppure quarti poi se faremo sei vittorie di fila chissà. Dopo i pareggi contro Atalanta e Torino sembrava tutto finito, adesso non bisogna passare all’estremo opposto. Ci vuole equilibrio e questa è una dote del mister. Le tabelle le lasciamo ai tifosi, Non ho visto neppure il calendario. Preferisco pensare alla partita contro la Sampdoria che sarà difficile perché hanno bisogno di punti".

Chiellini e la Champions: "Passare il turno è vitale per tutti"

Dopo aver parlato delle proprie condizioni (“Sto meglio, tra poco in gruppo”), Chiellini ha poi analizzato l’annata della Juve, più che deludente in campionato nei primi due mesi e dell'apporto fornito dagli acquisti di gennaio Vlahovic e Zakaria: “La nostra stagione è iniziata a novembre, abbiamo avuto un periodo iniziale di adattamento poi, a la sconfitta in Supercoppa, abbiamo trovato continuità e solidità, che per noi sono caratteristiche importanti. Gli arrivi di Vlahovic e Zakaria hanno portato entusiasmo e penso si sia visto. Stiamo crescendo, ma dobbiamo continuare così già da sabato senza dimenticare il Villarreal. Passare il turno in Champions è vitale per tutti, per la società, per noi e per i tifosi”.