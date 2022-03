Juve, Vlahovic sui social: “Vittoria da grande squadra, testa alla Champions”

Vlahovic: “Mercoledì ci aspetta una grande battaglia”

Contro il Villarreal, Vlahovic sarà sicuramente titolare. Intanto, si gusta il 'lavoro' dei compagni di reparto Kean e Morata contro la Sampdoria: “Vittoria importante e da grande squadra, ma adesso subito con la testa alla Champions perché ci aspetta una grande battaglia". Serve grande concentrazione per l'impegno di mercoledì dopo l'1-1 in Spagna, è consapevole di questo Matthijs De Ligt: “Grande partita alle spalle e ce ne sarà una speciale mercoledì, non vedo l'ora che arrivi" scrive su Instagram il difensore olandese.

Danilo: “100 partite: per me motivo di orgoglio”

Ieri, a Marassi, Danilo ha festeggiato la 100esima presenza con la maglia della Juve. Il difensore brasiliano così commenta: “Vestire questa maglia per 100 partite è motivo di grande orgoglio per me e un grande traguardo: farlo con una vittoria è ancora meglio! Forza Juve, Fino alla Fine". Sul profilo di Leonardo Bonucci si legge: “Attitudine e voglia di risultato”. Chi ha messo le mani sulla vittoria, parando un rigore a Candreva, è il polacco Wojciech Szczesny: “E' sempre una bella sensazione”. Federico Chiesa e Paulo Dybala, tutti e due fuori per infortunio, hanno messo cuori bianconeri nelle proprie storie Instagram. Un modo per stare vicino alla squadra in una fase decisiva della stagione.

Arthur: “Tutti uniti per mercoledì”

Uno dei migliori a Genova è stato il brasiliano Arthur. Su Instagram un occhio è a ieri e un altro al prossimo impegno: “Altra vittoria e partita da grande squadra. Ora tutti uniti per la sfida di mercoledì”. L'altro centrocampista, che ha fatto coppia con il brasiliano, è Locatelli che si limita scrivere: “Con il cuore”. Un messaggio che però in realtà è particolarmente importante: la rimonta della Juve, in questi ultimi mesi, è stata portata avanti più con il cuore che con il bel gioco. Daniele Rugani, impeccabile con i blucerchiati, spiega la ricetta delle vittorie: “Lottare sempre, soffrire quando serve, arrendersi mai. Altri tre punti e testa alla coppa”. Un altro protagonista è stato Luca Pellegrini, che scrive: “Altri 3 punti. Ora concentrati sulla Champions League”.