Juve, Morata: "Si respira un'altra aria, il futuro non dipende da me"

Juve, Morata: "Si respira un'altra aria, ho fiducia"

"Stiamo lavorando bene - ha spiegato la punta spagnola, a segno nel finale del match di Marassi -. Sono contento perché abbiamo ritrovato la compattezza e lo spirito di sacrificio del passato. Si respira un'altra aria rispetto all'inizio della stagione: ho avuto una conversazione con il mister, quando senti che il tuo capo ti dà fiducia è importante, si trasforma in voglia di lavorare".

Juve, Morata: "Il futuro non dipende da me"

Il riscatto di Morata al termine della stagione dall'Atletico resta in bilico: "Non dipende da me. Se non sarò qua l’anno prossimo, sarò comunque il primo tifoso della Juve: ora cerchiamo di vincere il campionato, è l'unica cosa che importa. Aumentare le conclusioni? Devo certamente tirare di più. Tirando da fuori arrivano più gol, ma sono comunque molto contento". Sullo scudetto: "E' stato un anno particolare e dobbiamo pensare a lavorare. In Champions può succedere di tutto, poi dobbiamo pensare al campionato, siamo alla Juve".