Juve, Allegri: "Grande prestazione di Morata e Kean"

Juve, Allegri elogia Kean e Morata

L'allenatore bianconero ha fatto i complimenti a tutte la squadra e in particolare a Kean e Morata, che nel primo tempo si sono ben comportati in assenza di Vlahovic: "Morata se gioca spalle alla porta fa più fatica, ma se defilato ha spazi ed è tra i migliori d’Europa, perché mette in campo le sue caratteristiche. Kean è stato molto efficace: ha dato il via all'azione del primo gol e ha procurato il rigore, deve ovviamente migliorare nella gestione e dal punto di vista tecnico". Grande crescita anche per altri giocatori: "Hanno giocato bene in tanti, Alex Sandro che ha fatto la mezzala, Pellegrini e Rugani ma anche Cuadrado e Arthur hanno fatto molto bene. La squadra cresce e questo è positivo, ma dobbiamo capire quando è il momento di verticalizzare e imbucare per gli attaccanti. Vlahovic quando è entrato ha fatto bene, ma lui che è uno che va sempre dritto in porta, in alcuni momenti c'è da gestire la palla e da aspettare un attimo e capire il momento per andare a fare male all'avversario".

Juve, Allegri: "Importante consolidare il quarto posto"

In chiave classifica sono altri tre punti d'oro: "Era importante vincere per rinsaldare il quarto posto e prepararci con fiducia al Villarreal. Vlahovic e Morata diffidati con la Salernitana e a rischio con l'Inter? Non ci interessa, intanto speriamo di recuperare Dybala, che ci darà qualità". Su Rabiot: "Si sacrifica moltissimo e recupera molti palloni, potrebbe fare 10 gol all'anno ma è pigro in questo".