Juve, Szczesny svela un retroscena sul rigore parato

Juve, Szczesny: "Fortunato sul rigore, il pallone si è mosso prima"

Il portiere polacco è stato un grande protagonista, con un rigore parato nel secondo tempo: "Sono stato fortunato, perchè mi aspettavo un rigore centrale, prima di calciare la palla si è mossa dal dischetto per il vento e ho detto: non tira centrale da una palla che si muove. Ho scelto un angolo e l'ho parato. Non c'era tanto pensiero dietro". La serie positiva di 15 partite dà fiducia in vista del Villarreal in Champions League: "E' una squadra molto difficile, a cui piace fare possesso palla, ma faremo di tutto per passare il turno".