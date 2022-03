Sampdoria-Juve 1-3: Allegri non si ferma

ROMA - Quattordicesimo risultato utile consecutivo in campionato, terza vittoria dopo Empoli e Spezia, Vlahovic a riposo in vista della Champions, vetta della classifica che non sembra lontana: c'è anche la Juventus a ricordare a Inter, Milan e Napoli che davanti chi si ferma è perduto perché dietro i bianconeri corrono senza sosta rimontando partita dopo partita. La Samp prova a giocarsela e si ritrova sotto di due reti dopo il primo tempo senza aver subito neanche un tiro in porta, poi nella ripresa Szczesny para rigore a Candreva, Sabiri la riapre e Morata la richiude. Ora il Villarreal, in attesa di capire che faranno le tre davanti.

Classifica Serie A in tempo reale Kean trascina: imposta il vantaggio, guadagna il rigore del 2-0 Si parte con un colpo di testa di Thorsby tutto libero in area, sprecato cercando l'assist e non la conclusione, e una sortita di Morata controllata da un Colley ad alta intensità che chiude alternativamente sullo spagnolo e su Kean. Maniere dure su Cuadrado e Sensi ma sul campo di Marassi si gioca all'inglese, pressione doriana sui bianconeri schiacciati, Thorsby nega il contropiede a Morata ma al 23' la Juve si apre e fa male: Szczesny si oppone come può al tiro velenoso di Candreva, ripartenza immediata juventina con Kean bravo a pulire un lancione minimizzando l'impatto con Colley e Morata che in velocità spacca il campo servendo bene Cuadrado, cross basso e Yoshida in spaccata infila la sua porta per togliere a Kean il gol a porta vuota. 0-1, la Juve non ha mai tirato in porta. Reazione Samp, Szczesny alla mezz'ora si oppone al sinistro preciso di Sensi destinato all'angolino basso, ma di nuovo quando la Samp sembra avvicinarsi al gol arriva quello della Juve: Kean fa tutto bene dopo aver ricevuto da Locatelli, si libera di due avversari in area e quando è pronto a calciare viene abbattuto da Colley. Valeri non ha dubbi e Morata raddoppia dal dischetto, con i bianconeri che controllano agevolmente il 2-0 fino all'intervallo nonostante le urla di Allegri che non vuole cali di tensione.