Juve verso il Villarreal: Dybala e Chiellini in via di recupero

Tornata sabato sera da Genova dopo la vittoriosa trasferta per 3 a 1 contro la Sampdoria, la Juve è tornata ad allenarsi agli ordini di Massimiliano Allegri al Training Center della Continassa in vista della prossima sfida, quella di Champions contro il Villarreal, valevole per il ritorno degli ottavi di finale, in programma mercoledì alle 21 all’Allianz Stadium.

Juve, squadra divisa in due dopo la Sampdoria

Come ogni post-partita, la squadra è stata divisa in due gruppi di lavoro. Come riporta il report ufficiale, C'è stato un programma di recupero tra palestra e piscina per chi è sceso in campo ieri, mentre i restanti giocatori hanno lavorato sugli esercizi di possesso palla, che includevano cambi in gioco e passaggi profondi per sviluppare l'azione.

Juve: Chiellini e Bonucci verso il recupero

In vista del match contro il Submarino Amarillo, Massimiliano Allegri potrebbe ritrovare il pilastro difensivo Giorgio Chiellini e il talento argentino Paulo Dybala. Entrambi si sono allenati in gruppo, fatta eccezione però per le esercitazioni finali in occasione di tiri in porta. Più complicato, invece, appare il discorso convocazione per Leonardo Bonucci.