Juve-Villarreal: Emery recupera Gerard Moreno e Albiol

Continua la preparazione del Villarreal in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro la Juve , in programma mercoledì sera all'Allianz Stadium di Torino. Si ripartirà dall'1-1 dell'andata, con il discorso qualificazione rimasto ancora aperto.

Villarreal, allarme rientrato per la sfida con la Juve

Buone notizie dall'infermeria per Unai Emery, che ritrova Gerard Moreno dopo oltre un mese di assenza. L'attaccante spagnolo ha recuperato dal problema muscolare e tornerà tra i convocati nella gara contro la Juve. Resta soltanto da capire se Emery deciderà di schierarlo in campo dal primo minuto o se inserirlo a partita in corso. Rientra anche l'allarme per Raul Albiol, costretto ad uscire anzitempo nella gara di Liga contro il Celta. Il difensore ex Napoli ha recuperato dai fastidi alla coscia e dovrebbe essere regolarmente in campo a Torino, così come Foyth e Capoue, quest'ultimo tra i migliori della partita di andata.

Juve-Villarreal, si rinnova il duello tra Albiol e Vlahovic

Sarà quindi Raul Albiol a dover marcare Dusan Vlahovic. L'attaccante bianconero, in gol dopo pochi secondi dal suo esordio in Champions League, si troverà di nuovo a lottare con il difensore spagnolo, alla sua presenza numero 68 nella massima competizione europea. Emery punterà ancora sull'esperienza, e il Villarreal avrà bisogno del miglior Albiol per arginare il pericolo Vlahovic.