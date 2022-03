Juve al lavoro verso il Villarreal: ottimismo per Chiellini e Dybala

In casa Juventus è entrata nel vivo la preparazione in vista del ritorno degli ottavi di Champions League, in programma per mercoledì 16 marzo alle 21 all’”Allianz Stadium” contro il Villarreal. I giocatori di Max Allegri si sono infatti allenati nella mattina di lunedì alla Continassa per quella che è stata l’ultima vera seduta prima della rifinitura della vigilia del match.

Juve, verso la Champions League si lavora sul possesso palla Dopo il lavoro di scarico di domenica mattina al rientro da Genova, dove la Juventus ha ottenuto sabato il 15° risultato utile di fila in campionato che, grazie anche ai risultati di chi insegue e di chi precede, in particolare l’Inter, ha permesso ai bianconeri di aumentare il vantaggio sul quinto posto dell’Atalanta e di ridurre quello dal terzo occupato dai campioni d’Italia, il gruppo ha svolto esercitazioni tecniche con torello, per poi concentrarsi su un lavoro mirato allo sviluppo della manovra con opposizione della linea difensiva. Infine, esercitazioni su possesso palla schierato.

Juve-Villarreal, si riparte dalla parità dell'andata Già dal menu scelto da Allegri e dal suo staff per l’allenamento di lunedì si intuisce la volontà del tecnico livornese di insistere su alcuni aspetti tattici che potrebbero risultare determinanti in vista della gara contro il Villarreal, che si annuncia molto equilibrata tra due squadre che punteranno a non scoprirsi e a non concedere vantaggi all’avversario alla luce anche del risultato dell’andata, un 1-1 che con l’abolizione del valore doppio dei gol in trasferta in caso di parità di reti segnate tra andata e ritorno lascia incertissimo l’esito della qualificazione.