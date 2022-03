Juve-Salernitana, i convocati di Allegri: slitta il ritorno di Bonucci

Sono 19 i giocatori convocati da Max Allegri per la partita che la Juventus disputerà domenica alle ore 15 contro la Salernitana, valida per la 30° giornata del campionato di Serie A e ultima partita prima della sosta per gli impegni delle nazionali nei playoff verso il Mondiale 2022 in Qatar.

Juve, sfida alla Salernitana per avvicinare l'Inter Per i bianconeri, che torneranno a giocare in orario pomeridiano della domenica dopo, si tratterà di una gara da vincere ad ogni costo, sia per mettersi subito alle spalle la disfatta in Champions League contro il Villarreal, sia per approfittare del nuovo passo falso dell’Inter, bloccata in casa dalla Fiorentina. In caso di vittoria contro l’ultima della classe, infatti, la Juve potrebbe portarsi ad un solo punto dai campioni d’Italia che saranno ospiti dei bianconeri nel prossimo impegno di campionato.

Juve-Salernitana, i convocati di Allegri Tra i convocati di Allegri oltre a Manuel Locatelli, fermato dal Coronavirus, manca Leonardo Bonucci, il cui rientro dopo il nuovo infortunio accusato prima della partita contro lo Spezia slitta quindi a dopo la sosta. I convocati: Perin, Pinsoglio, Szczesny; Cuadrado, Chiellini, Danilo, De Ligt, De Sciglio, Pellegrini, Rugani; Arthur, Bernardeschi, Miretti, Rabiot; Dybala, Kean, Morata, Soulé, Vlahovic. Juve-Salernitana, turno di riposo per Szczesny Per quanto riguarda la formazione che Allegri deciderà di opporre alla squadra di Nicola i dubbi del tecnico livornese sono di natura tattica. In base alla scelta del modulo da adottare, infatti, Allegri deciderà l’ultima maglia da assegnare. Non ci sono dubbi infatti sull’assetto difensivo, con Chiellini ancora in panchina e la coppia centrale formata da De Ligt e Rugani con Danilo e De Sciglio esterni davanti al portiere che sarà Mattia Perin, con Sczczesny a riposo.