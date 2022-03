Danilo: “Scuse sotto la curva? Era doveroso”

Ha giocato nell'inedito ruolo di centrocampista, disimpegnandosi molto bene. Tanto che chissà che questa non possa diventare una soluzione non solo di emergenza. Il brasiliano Danilo ha dimostrato ancora una volta come, nel calcio moderno, la polivalenza sia fondamentale. La Salernitana dalle sue parti non è passata, non solo: il giocatore della Juve ha anche effettuato alcuni passaggi importanti per gli attaccanti.