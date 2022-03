Da Chiellini a Dybala, la Juve festeggia sui social l'avvicinamento al terzo posto

Resettare dopo il crollo in Champions League e approfittare dell’ennesimo passo falso dell’Inter per avvicinare il terzo posto alla vigilia dello scontro diretto. Se in una stagione con troppi alti e bassi e finora avara di titoli bisogna vivere soprattutto di micro-obiettivi, in casa Juventus la vittoria sulla Salernitana ha rappresentato il classico “brodino” per ripartire dopo il tracollo contro il Villarreal e rafforzare la posizione in zona Champions.

Chiellini raggiunge Scirea: "Un giorno speciale" Il 2-0 all’ultima della classe firmato da Paulo Dybala e Dusan Vlahovic ha permesso ai bianconeri di avvicinare l’Inter ed ha regalato quantomeno serenità alla vigilia della sosta di campionato. Diversi giocatori della Juventus hanno espresso la propria soddisfazione sui social network a cominciare da Giorgio Chiellini, che ha rivisto il campo dopo un mese toccando quota 552 presenze con la maglia della Juventus, tante quante Gaetano Scirea, terzo nella classifica all time di presenze. "Una vittoria importante in una giornata speciale per me: 552 presenze in bianconero come il mito Gaetano Scirea” ha scritto il numero 3 bianconero.

Dybala, riecco il gol allo Stadium dopo 64 giorni Non poteva poi mancare il commento di Paulo Dybala, tornato titolare dopo un mese e al gol dopo oltre due mesi dalla rete all'Udinese del 15 gennaio, quella alla quale seguì la famosa mancata esultanza: “Sempre bello segnare qua! Bella atmosfera e grande vittoria ragazzi!" le parole della Joya su Instragram alla vigilia della settimana chiave per la trattativa fiume sul prolungamento del contratto, quelal dell’attesissimo incontro tra i dirigenti dlella Juve e l’agente del giocatore Jorge Antun.