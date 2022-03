Vlahovic si sente solo, ecco la richiesta della Juve

Più sfortunato di così, Dusan Vlahovic, contro il Villarreal non poteva essere. Una clamorosa traversa a portiere battuto, una parata con la faccia di Geronimo Rulli, un secondo tempo trascorso a macinare chilometri senza ricevere un pallone realmente giocabile dai compagni di squadra. Ecco, se con il suo acquisto la Juve ha di sicuro risolto il problema del centravanti di ruolo, comprando quanto di meglio fosse raggiungibile non solo sul mercato di gennaio, è un dato di fatto come solo in parte sia stata trovata la formula giusta per far rendere al meglio Vlahovic. L'era DV7 è appena iniziata, a ogni livello si spiega a ragione come dall'arrivo del centravanti serbo sia già cambiato parecchio in casa Juve almeno in termini di entusiasmo. Ma il potenziale del Vlahovic-bomber è ancora parzialmente inespresso. Tanto che per ritrovare una striscia di quattro partite consecutive senza gol di Dusan bisogna riavvolgere il nastro fino a dicembre 2020.