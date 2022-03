Scaloni: “Non sarebbe stato giusto convocare Dybala”

Nessuna polemica, nessun caso Dybala . Lo dice apertamente in conferenza stampa il commissario tecnico dell'Argentina Lionel Scaloni . Il numero 10 della Juve non è stato convocato per le partite della Nazionale del suo paese, ma c'è un motivo ben preciso dietro a questa scelta da parte dell'ex giocatore.

Scaloni: “Dybala deve essere nelle migliori condizioni al Mondiale”

Scaloni ha parlato così di Dybala, inserito nella lista dei pre convocati per le partite contro Venezuela ed Ecuador, ma successivamente escluso dalle convocazioni: “Ho parlato con Dybala quando abbiamo fornito la lista preliminare perché era in fase di recupero e ho parlato dopo aver fornito la lista. Non è in discussione, ma abbiamo bisogno che quando arriva lo faccia in condizioni ottimali. Non gli facciamo un favore se arriva senza ritmo. Per il Mondiale c’è tempo e abbiamo bisogno che sia nelle migliori condizioni".

Dybala: il futuro è tutto da scrivere

E' ancora fresca naturalmente la notizia del mancato rinnovo di contratto di Dybala con la Juve. Se ne andrà dunque a parametro zero, la Joya, il che vuol dire che potrà scegliere la squadra in cui proseguire la sua carriera. Ci sono tante pretendenti per il numero 10, che in bianconero è rimasto sette stagioni, arrivando dal Palermo a soli 21 anni. Nel pieno della maturità calcistica, dovrà anche capire se per lui è meglio rimanere in Italia o provare un'avventura all'estero. Gli estimatori di certo non mancano. Intanto, non essendo stato convocato da Scaloni, sta proseguendo nel recupero in attesa della super sfida all'Inter.