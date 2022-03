Juve, l’indiscrezione dalla Spagna: “Barcellona in pole per Dybala”

“Il Barcellona in pole per Paulo Dybala ”. A riportarlo è il “Mundo Deportivo”. La testata vicina alle vicende del club catalano si è esposta individuando i blaugrana come principale obiettivo del talento argentino che non rinnoverà il proprio contratto con la Juventus al termine della stagione corrente.

Juve: “Barcellona in pole per Dybala”

La notizia trova conferma anche dai media argentini, tra cui TyC Sports. In tutti i casi si riflette sul fatto che il Barcellona sarebbe particolarmente interessato alla “Joya” perché il suo profilo sarebbe differente da tutti quelli presenti in rosa. Inoltre – al di là dell’ingresso tra gli sponsor del mega investimento di Spotify – “il club catalano si starebbe orientando a giocatori di alto profilo ma preferibilmente a parametro zero. Dybala, in questo senso, sarebbe perfetto”.

Dybala: le alternative restano Atletico Madrid e Inter

Sempre secondo il Mundo Deportivo, resterebbero in piedi le piste che portano a Inter e Atletico Madrid, anche se Dybala avrebbe come prima scelta il Camp Nou. L’argentino, con la maglia della Juventus dalla stagione 2015-2016, ha disputato 283 partite realizzando, fin qui, 113 gol (l’ultimo dei quali domenica 20 marzo nella vittoria per 2-0 della formazione di Massimiliano Allegri contro la Salernitana) e 53 assist.