De Ligt: "Difficile entrare in tackle su Eriksen"

L'emozione di de Ligt: "Ho avuto la pelle d'oca"

Il ritorno di Christian Eriksen con la Danimarca ha generato grande emozione, tra cui quella di Matthijs de Ligt. Il difensore della Juve, nel corso della conferenza stampa del post partita, ha ammesso: "Ho avuto la pelle d'oca quando è sceso in campo. Devo dire che ci sono stati momenti in cui ero timoroso nell’affrontarlo, ho dovuto ignorare l’istinto di frenarmi. Siamo giocatori ma anche esseri umani, in quei momenti bisogna pensare a giocare. Siamo tutti molto felici che sia tornato a questo livello".

Eriksen: "Mi sento di nuovo un calciatore"

Christian Eriksen non ha potuto nascondere la sua gioia. Al termine della partita disputata alla 'Cruyff Arena' di Amsterdam, stadio in cui ha giocato per 4 anni con l'Ajax, ha dichiarato: "Mi sento di nuovo un calciatore. Sono felice di essere tornato e questo è un ottimo inizio. È molto bello ritornare in campo, non vedevo l’ora. Non avrei potuto avere un inizio migliore. Mi sento come se non avessi mai lasciato la nazionale, anche perché ho saltato pochi match. Per me questo stadio è sempre stato speciale. Mi fa piacere aver segnato proprio qui. L'ovazione del pubblico è stata bellissima. Ora punto al Mondiale in Qatar".