La Juve celebra Morata: prima da capitano con la Spagna

Tra i dodici giocatori della Juventus convocati dalle rispettive nazionali per la tornata di partite internazionali dell’ultima settimana di marzo, numero che ha fatto dei bianconeri la terza squadra della Serie A più “saccheggiata” dopo Milan (14) e Atalanta (13), solo tre non hanno dovuto disputare gare di qualificazione per Qatar 2022 .

Si tratta di Adrien Rabiot , Matthijs De Ligt e Alvaro Morata , le cui nazionali, Francia, Olanda e Spagna, hanno già staccato il pass per il Mondiale chiudendo al primo posto i rispettivi gironi. Il centrocampista francese è subentrato nella gara vinta in rimonta dai campioni del mondo contro la Costa d’Avorio, mentre il difensore ha vissuto dal campo l’emozionante ritorno in campo, e al gol, di Christian Eriksen con la maglia della Danimarca nell’amichevole di Amsterdam.

Spagna-Morata, storia di un rapporto sofferto

La Roja ha vinto per 2-1 una partita che si è aperta nel finale, con il gol di Ferran Torres al 75’, il momentaneo pareggio di Uzuni dieci minuti dopo prima della rete risolutrice di Dani Olmo al 90’. Morata ha lasciato il campo proprio poco prima che si spezzasse la parità, uscendo al 72’ per fare spazio a Yeremi Pino, autore dell’assist per la rete di Torres. La notte di Barcellona resterà scolpita per sempre nella memoria di Morata, al quale Luis Enrique non ha mai fatto mancare il proprio supporto neppure nei momenti più difficili in avvio di Euro 2020 e che farà parte con ogni probabilità del gruppo che in Qatar sarà tra i favoriti per la vittoria finale.