Juve, Szczesny: "Marchisio compagno con più stile, McKennie il più divertente"

Come già accaduto nel recente passato con Dusan Vlahovic, torna - sui social della Juventus - la rubrica "60 seconds challenge", ovvero una sfida in cui l'intervistato di turno deve rispondere a quante più domande possibili nell'arco di minuti. Questa volta, il protagonista è stato il portiere Wojciech Szczesny, peraltro impegnato questa sera (martedì 29 marzo 2022) con la sua Polonia nello spareggio finale contro la Svezia per accedere ai Mondiali di Qatar 2022, dopo la vittoria a tavolino sulla Russia.