Il ct della Svezia: “Ibrahimovic domani giocherà, ma non titolare”

Serve anche Zlatan Ibrahimovic per dare l'assalto ai Mondiali in Qatar. Lo sa bene il commissario tecnico della Svezia , Janne Andersson , che ha parlato della stella del Milan alla vigilia dell'incontro decisivo contro la Polonia . Chi vince stacca il biglietto per il Qatar. La Svezia cerca la seconda qualificazione consecutiva dopo quella di quattro anni fa ai danni dell'Italia di Ventura.

Andersson: “Ibra è un'arma importante, ma non per 90'”

Zlatan Ibrahimovic, dunque. Come sta dopo gli spezzoni di match giocati con il Milan al ritorno dall'infortunio? Sta bene, ma non è in ritmo: così si potrebbe sintetizzare. E Andersson conferma: “Difficile dire quanti minuti abbia nelle gambe Ibrahimovic. Quello che posso dire è che non partirà titolare. Potrà entrare in campo, vedremo poi per quanti minuti. Oggi ha fatto tutto l'allenamento. Parlerò con lo staff medico e stabiliremo un piano. Per noi è un'arma importante, ma purtroppo non è un'arma che possiamo usare per una partita intera".

Andersson: “Quando vedremo Ibra in campo? Dipende da come sta andando”

Ibrahimovic potrebbe essere ancora una volta il protagonista contro la Polonia. Così la pensa il cittì Andersson: “Vedremo quanti minuti giocherà, anche a seconda di come starà andando la partita”. Insomma, potrebbe essere fondamentale inserirlo qualora le cose non andassero per il verso giusto. Ma potrebbe volerci anche se la Svezia fosse costretta a un certo punto a difendersi: “E' un'arma se dobbiamo inseguire il nostro obiettivo di segnare, ma può essere anche molto bravo in fase difensiva se finiamo sotto pressione”.