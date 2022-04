Inchiesta Prisma: Juve, Cuadrado è in Procura

Questa mattina sono ripresi, in Procura a Torino, gli interrogatori dei calciatori legati all'inchiesta Prisma , che vede indagati i vertici della Juve – Agnelli e Nedved – l'ex Paratici più altri quattro. L'accusa è emissione di fatture per operazioni inesistenti e fatture false per società quotate in Borsa. Oggi, intorno alle 10, è arrivato il colombiano Juan Cuadrado per essere sentito dai pm Gianoglio, Bendoni e Santoriello.

Juve e la 'manovra stipendi', i pm sentono i calciatori

I pubblici ministeri sentono i giocatori non in quanto indagati, ma come persone informate dei fatti. Si vuole vedere chiaro sulla cosiddetta 'manovra stipendi'. Sono già stati ascoltati Dybala, Alex Sandro e Bernardeschi, nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori audizioni. Ai calciatori viene chiesto di spiegare l'accordo per il taglio degli stipendi nel 2020, in epoca Covid, e la restituzione di una parte negli anni successivi, che per l'accusa configurerebbe il falso in bilancio. Nei giorni scorsi era stata ascoltata pure la madre-procuratrice di Rabiot, rimasta sotto interrogatorio per due ore mezza. Nel fine settimana era stata la volta del presidente della Figc Gabriele Gravina: il numero uno federale ha chiarito alcune prassi del mondo del calcio riguardanti soprattutto contratti, pagamento stipendi e plusvalenze. Dovrebbero sfilare in Procura, prossimamente, anche Bonucci e Chiellini.