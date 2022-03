Inchiesta conti Juve, Dybala ascoltato in procura

Giovedì pomeriggio con fuoriprogamma per Paulo Dybala . Nel secondo giorno di allenamenti dopo il giorno di riposo concesso da Max Allegri l'indomani della vittoria della Juventus sulla Salernitana, infatti, l’attaccante argentino è stato ascoltato in Procura a Torino come persona informata dei fatti in relazione all’inchiesta sui conti della società bianconera.

Dybala, due giorni di vacanza dopo l'ultimo strappo con la Juve

Per Dybala proseguono quindi i giorni intensi sul piano personale a pochi giorni dall’annuncio della Juventus del mancato rinnovo del contratto della Joya, in scadenza il prossimo 30 giugno. Dybala, che dopo l’ultimo, infruttuoso incontro tra il proprio agente Jorge Antun e i dirigenti della Juventus si era concesso un paio di giorni di vacanza insieme alla fidanzata Oriana Sabatini, per poi rimettersi subito a disposizione di Allegri, sarà quindi libero di cercarsi una nuova sistemazione da svincolato.

Dybala, il palmares con la Juve

Per Dybala la tappa in Procura è arrivata nella giornata che lo ha visto allenarsi regolarmente con i compagni rimasti alla Continassa durante la sosta per le nazionali. L'argentino non è stato infatti convocato dal ct della Seleccion Lionel Scaloni. Approdato alla Juventus nel giugno 2015, per la cifra di 32 milioni di euro più 8 di bonus versati dal club bianconero al Palermo, in quasi sette stagioni Dybala ha vinto 12 trofei, tra i quali cinque scudetti, e segnato, per il momento, 113 gol, due in meno rispetto a Roberto Baggio.