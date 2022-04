Juve, Locatelli starà fuori un mese

Oggi Manuel Locatelli ha sostenuto gli esami specifici per valutare l'entità del guaio al ginocchio procuratosi ieri durante l'incontro tra Juve e Inter. Al J Medical, dove è sceso dall'auto zoppicando vistosamente, ad attenderlo c'erano diversi tifosi che si sono fatti selfie e hanno chiesto autografi all'ex Sassuolo. In tutto, Locatelli è rimasto meno di un'ora dentro lo J Medical, successivamente la società bianconera ha emesso un comunicato ufficiale su condizioni e prognosi: "Confermata la lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. I tempi di recupero sono stimabili in circa quattro settimane".