Juve, i convocati per Cagliari: per Allegri scelte di formazione quasi obbligate

Juve, a Cagliari obiettivo ripartenza

In terra sarda i bianconeri cercheranno di mantenere la lunga imbattibilità in trasferta in campionato, che dura dalla fine di ottobre, ma l’obiettivo è quello di tornare subito alla vittoria per non far avvicinare le concorrenti al quarto posto, la Roma in serie utile in campionato da 10 partite, e distante cinque punti, la Lazio a -7 e l’Atalanta, attualmente a -8, ma con una partita da recuperare.