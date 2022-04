Cagliari-Juve, Chiffi sul gol annullato a Pellegrini: "Non ho fatto io il regolamento"

Cagliari-Juve, il Var cancella una rete ai bianconeri

Con la Juve sotto di un gol, quello segnato da Joao Pedro al 10’, la squadra di Allegri aveva trovato l’1-1 già prima della mezzora, ma la prima rete in bianconero dell’ex esterno della Roma e dello stesso Cagliari, inizialmente convalidata dall’arbitro Chiffi, è stata annullata dopo intervento del Var Valeri.

Il motivo del gol annullato a Pellegrini

Il motivo è il tocco con il gomito di Adrien Rabiot sulla conclusione del terzino: il francese che si trovava sulla traiettoria ha provato ad abbassarsi, ma ha subito l’impatto del pallone sul proprio gomito. Il tempo per constatare la mancata esultanza di Pellegrini, ex rossoblù, e mentre i giocatori di Allegri stavano festeggiando Chiffi è stato richiamato dal Var e ha immediatamente cancellato il gol, senza ricorrere all’on field review, come indicato dal regolamento in presenza di una situazione oggettiva che non richieda il check diretto dell’arbitro centrale.