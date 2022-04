Juve, rimpianto scontri diretti: così Pirlo e Allegri hanno perso lo scudetto

La grigia domenica in cui sono incappate Napoli e Milan ha fatto felice l’ Inter , tornata padrona del proprio destino in campionato nonostante il secondo posto a -2 dai cugini, in virtù della partita da recuperare a Bologna, ma non è certo dispiaciuta neppure alla Juventus .

Juve tra sogno e realtà: lotta scudetto o Champions da blindare?

Se non altro in ottica aggancio al terzo posto, che a livello pratico vale come il quarto (il pass per la Champions League), ma assegna qualche milioncino in più a livello domestico ed europeo, le frenate della squadra di Pioli e soprattutto di quella di Spalletti non possono non aver fatto sorridere Allegri, che si ritrova a -4 dal Napoli a parità di partite (cinque punti considerando lo scontro diretto a sfavore). Così, se per tornare in corsa per lo scudetto servirebbero suicidi collettivi di chi sta davanti per riscrivere la storia (mai nessuna squadra ha vinto il Tricolore dovendo recuperare sei punti a sei giornate dalla fine e avendo tre squadre davanti), guardando all’obiettivo minimo, per dirla con Pavel Nedved, Roma e Lazio, le uniche avversarie rimaste nella teorica lotta per la zona Champions, hanno vinto, ma il margine dei bianconeri resta rassicurante e induce all’ottimismo. Insieme al calendario.