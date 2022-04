Nedved: "Mercato? Pensiamo a raggiungere i nostri obiettivi minimi"

La Juve torna in campo sei giorni dopo la delusione della partita contro l'Inter, accompagnata da polemiche arbitrali, ma soprattutto conclusa con una sconfitta che ha interrotto la lunga serie positiva dei bianconeri in campionato e spezzato quasi del tutto il sogno di tornare in corsa per lo scudetto.

Pavel Nedved torna sulla delusione di Juve-Inter Prima della partita contro il Cagliari il vice presidente dei bianconeri Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport', tornando sulla delusione seguita al derby d'Italia: “Stasera ci aspettiamo una squadra molto motivata perché non possiamo essere soddisfatti per l’ultima partita, non abbiamo segnato e abbiamo perso". Nedved: "Bel gioco? La Juve ha la vittoria nel Dna" Contro l'Inter la Juve ha perso pur avendo offerto una buona prestazione. L'ambiente bianconero però non è abituato a raccogliere complimenti più che punti: “Allegri ha detto che non gli piacciono i complimenti? Non so quali abbia sentito il mister, a me nessuno ha mai fatto complimenti dopo una sconfitta - ha aggiunto Nedved - Sono in Italia da 20 anni e qui conta solo vincere. Allegri è un tecnico pratico e lo sa. La Juve ha la vittoria nel Dna e deve tornare ad avere successi”.