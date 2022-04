Juve-Inter, perché l'arbitro ha fatto ripetere il rigore di Calhanoglu

Finale di primo tempo infuocato tra Juve e Inter . I nerazzurri sono andati al riposo in vantaggio per 1-0 grazie al calcio di rigore trasformato al quarto minuto di recupero da Hakan Calhanoglu . A originare il penalty era stato un duplice contatto nell'area della Juve: Dumfries è stato toccato da Morata e Alex Sandro . L'arbitro Massimiliano Irrati aveva sorvolato, salvo poi ricorrere all' on field review dopo essere stato chiamato dal Var Paolo Mazzoleni.

Juve-Inter e il rigore che ha sbloccato il risultato

Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny era riuscito a respingere il tentativo di trasformazione di Calhanoglu e nella mischia successiva sorta all'interno dell'area Irrati aveva ravvisato un fallo di Calhanoglu su Danilo e De Ligt, scatenando le veementi proteste dei calciatori nerazzurri.

De Ligt entra in area in anticipo: Irrati fa ripetere il penalty, Allegri s'infuria

Finito qui? Niente affatto, perché il Var è tornato nuovamente in scena, questa volta senza on field review, ravvisando l'ingresso in area anticipato di De Ligt sulla battuta di Calhanoglu. Tutto da rifare, proteste veementi questa volta degli juventini, ma allo scoccare del 49' Calhanoglu ha gelato lo Stadium riuscendo questa volta a superare Szczesny, che pure aveva intuito anche in questa occasione, sbloccando il risultato e scatenando la rabbia di Max Allegri, che si è lasciato andare ad uno dei suoi proverbiali gesti di stizza, lanciando in area il cappotto subito dopo la decisione di Irrati di far ripetere il rigore.