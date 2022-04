La Juve ritrova i tifosi: previsto tutto esaurito con Bologna e Fiorentina

La Juve ritrova i tifosi, l'Allianz Stadium la magica atmosfera del tutto esaurito. In quattro giorni, tra la sfida di domani in campionato al Bologna e quella di mercoledì alla Fiorentina per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, l'impianto conterrà circa 80 mila persone. Numeri che naturalmente non si vedevano da tanto tempo a causa del covid.

Juve per il quarto posto e la finale di Coppa Italia

Si entra nella fase calda della stagione e i tifosi, nonostante un anno non esaltante, vogliono spingere la Juve verso i due traguardi che rimangono: conquistare definitivamente almeno il quarto posto, che vuol dire Champions League l'anno prossimo, e andare in finale di Coppa Italia. Se contro il Bologna serviranno i tre punti, con la Fiorentina sarà sufficiente il pareggio in virtù della vittoria dell'andata al Franchi per 1-0.

Juve: il fortino Allianz Stadium tornerà tale?

Una volta l'Allianz Stadium era il fortino della Juve, anche grazie al pubblico sempre caldo e vicino al rettangolo di gioco. Quest'anno le cose sono andate diversamente. Finora, il rendimento in trasferta è stato migliore che in casa per i bianconeri. Anche vincendo tutte le ultime tra le mure amiche, la Juve di Allegri finirebbe con 39 punti contro i 44 raccolti l'anno scorso con Pirlo. Le quattro sconfitte in casa quest'anno sono il massimo stagionale da quando si gioca nel nuovo impianto. E non dimentichiamo lo 0-3 che ha estromesso la Juve dalla Champions League, con il Villarreal che ha violato l'Allianz dopo l'1-1 della Spagna.