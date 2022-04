Juve tra campionato e Coppa Italia: Cuadrado verso un turno di riposo

Blindare il quarto posto e la conseguente qualificazione alla Champions League, ma senza perdere di vista l’obiettivo della Coppa Italia, ultima spiaggia rimasta per non chiudere la stagione senza trofei. Con questa doppia missione la Juve si avvicina al turno di campionato pre pasquale contro il Bologna, in programma sabato alle 18.30 all’Allianz Stadium.

Juve, lo sprint finale con la spinta dei tifosi: Allianz Stadium verso il doppio esaurito Dopo essersi messa alle spalle la sconfitta contro l’Inter grazie al successo in rimonta sul campo del Cagliari, Max Allegri chiede alla squadra di riprendere il cammino anche in casa e a spingere Vlahovic e compagni sarà anche il ritrovato supporto del pubblico. Complice l’allentamento delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria, l’”Allianz Stadium” viaggia infatti verso due tutti esauriti nel giro di quattro giorni, dato che dopo la gara contro il Bologna valida per la 33ª giornata nel fortino bianconero mercoledì 20 aprile arriverà la Fiorentina per la semifinale di ritorno di Coppa Italia dopo l’1-0 strappato in extremis dalla Juve al “Franchi” all’andata grazie all’autogol di Lorenzo Venuti.

Verso Juve-Bologna, chance per Bernardeschi In vista della gara contro il Bologna la Juve si è allenata nella mattinata di venerdì, ma proprio nell’ottica del doppio impegno ravvicinato Allegri potrebbe pensare a qualche avvicendamento, almeno per quanto possibile. Tra i titolari il giocatore più indiziato a partire dalla panchina è Juan Cuadrado: il colombiano, fresco di rinnovo, non è al meglio e potrebbe essere risparmiato in vista della gara contro la Fiorentina: al suo posto nel 4-2-3-1 dovrebbe esserci Federico Bernardeschi, schierato a destra del tridente di mezze punte completato dad Dybala e Morata, con Vlahovic riferimento offensivo.