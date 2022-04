Juve, ufficiale il rinnovo di Cuadrado: "È insostituibile"

La Juventus ha annunciato il rinnovo di Juan Cuadrado fino al 2023 . Il matrimonio tra l'esterno colombiano e il club bianconero durerà per un'altra stagione: l'ufficialità è arrivata in una nota diffusa dalla società piemontese.

Juve-Cuadrado fino al 2023

"Indissolubile - inizia così la comunicazione della Juve -. Aggettivo che indica qualcosa che non si può sciogliere, in senso figurato un legame molto forte. E’ tutto in questa parola il rapporto che lega la Juventus a Cuadrado, e Juan alla maglia bianconera. Qualcosa di forte, che va oltre il campo ed entra sottopelle. Un legame che continua, fino al 2023".

Cuadrado, la carriera alla Juve

Cuadrado è approdato a Torino nel 2015: da allora ha vinto cinque scudetti e quattro Coppe Italia con la maglia bianconera. "La storia di Juan in bianconero si costruisce partita dopo partita e minuto dopo minuto: sono ben 18274, per un totale di 262 partite - ha continuato la nota bianconera -. Cuadrado è ala e terzino, è centrocampista, è cuore e passione, è tecnica e fantasia. Cuadrado è gol (24) e assist (ben 53) da quando è bianconero. Soltanto la scorsa stagione ha fornito 10 assist in Serie A, 17 in tutte le competizioni, record partendo dalla difesa; e ancora a proposito di assist, da quando è alla Juve nessuno, in quanto a numeri, ha fatto meglio di lui. In questa, invece, ha già messo a segno 5 gol, che per lui eguaglia i record datati 2015/16 e 2017/18. Juan è unico, insostituibile. Ed è bellissimo essere ancora insieme, Panita!".