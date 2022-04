Juve, il mercato dei troppi se

Anche a Cagliari Allegri protegge Dybala come se fosse ancora un punto fermo del progetto e del domani. A un certo punto decide di sostituirlo, ha però la sensibilità e l’intelligenza di resistere alla tentazione. E Paulo lo premia: ha perso il sorriso e la fiducia, non il genio. Vlahovic non la struscia per 75 minuti, ma a forza di premere con le spalle larghe e la schiena contro il muro di Lovato, lo abbatte e ritrova il gol. La Juve gioca per vincere a Cagliari, lo fa al presente, ma guarda al futuro, un futuro ancora sospeso, se il punto di partenza è il mercato. Troppe le variabili: il grosso della spesa l’ha fatto a gennaio prendendo Vlahovic e Zakaria, il completamento della campagna di rafforzamento è perciò strettamente condizionato dalle uscite.

In primis, quella di Morata: Allegri lo vorrebbe ancora con sé, ma per tenerlo la Juve deve versare 35 milioni all’Atletico, al quale in tempi recenti ha chiesto lo sconto sul riscatto. Il club madridista sostiene di avere in mano un’offerta dell’Arsenal da 30 milioni: Morata andrebbe volentieri da Arteta, non intende invece rientrare all’Atletico. Per Alvaro la Juve può arrivare a 15 milioni. Non è quindi nella condizione di partecipare a un’eventuale asta. Un giocatore del quale si libererebbe senza difficoltà di fronte a un’offerta accettabile è Moise Kean. Anche Arthur è cedibile. Il prestito biennale la soluzione più praticabile per entrambi.