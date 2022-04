Del Piero torna allo Stadium: i tifosi della Juve gli cantano un coro speciale

Lo Juventus Stadium riabbraccia Alessandro Del Piero dopo 10 anni. L'ex capitano dei bianconeri è in tribuna a Torino per assistere al match di campionato tra la squadra di Massimiliano Allegri e il Bologna : è la prima volta dall'addio con standing ovation del 2012.

Del Piero all'Allianz Stadium: "Felice di essere tornato"

E' passato un decennio dallo struggente giro di campo e dalle lacrime dei tifosi, che segnarono il suo addio nel 2012. L'ex capitano della Juve in questi giorni è a Torino con i ragazzi della propria Academy di Los Angeles ai campi di allenamento di Vinovo e Cantalupa, ed ha colto l'occasione per riassaporare il clima dello stadio bianconero dopo tanti anni. "Here we go guys, happy to be back", "Eccoci ragazzi, felice di essere tornato", è il messaggio che Pinturicchio ha mandato dal profilo Twitter della Juventus.

"C'è solo un capitano": cori e standing ovation per il ritorno di Del Piero

Due settimane dopo il ritorno di Carlos Tevez, in tribuna in occasione di Juve-Inter, i tifosi bianconeri hanno quindi potuto riabbracciare un altro 10 storico, anzi il più amato di tutti i tempi della storia bianconera. L'accoglienza del popolo dell'Allianz Stadium non poteva quindi essere che festosa ed emozionante: dopo l'annuncio dello speaker, Del Piero si è presentato in tribuna con una sua maglia numero 10, venendo subissato dagli applausi. La standing ovation è scattata immediata, insieme all'immancabile coro: "C'è solo un capitano", scandito all'unisono da tutti i tifosi bianconeri tornati a gremire lo Stadium per la prima volta dopo oltre due anni.