Ribaltone Superlega: via libera alle sanzioni per Juve, Real e Barcellona

Il tribunale di Madrid ha accettato il ricorso Uefa

Dopo aver bloccato le sanzioni della Uefa per Juve, Real Madrid e Barcellona, lo stesso tribunale di Madrid ha annullato la precedente decisione, riattivando tutto dopo il ricorso presentato. La nuova battaglia prenderà forma grazie alla decisione della giudice Sofia Gil, in carica alla sezione 17 del tribunale da poco, che ha optato per dare ragione all'organo calcistico europeo con un'ordinanza di 18 pagine. Secondo Gil, infatti, i tre club citati in giudizio sapevano i danni che potevano essere creati e soprattutto "non vi sono prove che la minaccia e l'irrogazione di sanzione ai club rimasti comporti la necessaria impossibilità di portare a termine il progetto". L'indagine dell'organo calcistico potrà così riprendere e potrebbero quindi arrivare pesanti sanzioni per i club coinvolti nel progetto Superlega.

Juve, Barcellona e Real pronte al ricorso

Tra le 18 pagine di ordinanza della giudice Gil, il tribunale di Madrid si espresso contro la Superlega in quanto "occorre garantire il merito sportivo e le pari opportunità, che potrebbero essere snaturate dalle evidenti disuguaglianze economiche tra i partecipanti". "Gli enormi interessi economici che le partite di calcio procurano a società, giocatori e dirigenti rappresentano un evidente rischio contro il mantenimento e la difesa dei principi base di tutti gli sport; è necessario preservarli per evitare che prevalgano su tutti loro, il citato interesse economico" si legge in un passo dell'ordinanza resa nota da Marca. Le tre società non si fermeranno di certo qua e sono pronte ad impugnare la decisione del giudice facendo ricorso e dando quindi vita a un nuovo capitolo della battaglia della Superlega che va ormai avanti da oltre un anno. Juve, Barcellona e Real Madrid rischiano pesanti sanzioni tra le quali una multa salata da 100 milioni di euro e l'esclusione dalle coppe per 1-2 anni.