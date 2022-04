Juve, niente riposo per Chiesa e Locatelli: il 'selfie' dallo spogliatoio

TORINO - Non c'è riposo per Federico Chiesa e Manuel Locatelli , tra gl assenti della Juve impegnata in trasferta contro il Sassuolo nel posticipo che chiuderà la 34ª giornata di Serie A . Costretti ai box e fuori dal gruppo impegnato a Reggio Emilia , i due bianconeri hanno comunque passato un 25 aprile di lavoro alla Continassa, allenandosi nel centro sportivo del club per rispettare la tabella di recupero dai rispettivi infortuni.

Due cuori per la Juve

E proprio nello spogliatio juventino i due azzurri di Allegri hanno posato per un 'selfie' insieme, postato poi da entrambi tra le 'stories' dei rispettivi profili Instagram. Pollice alzato e maglietta bianca per Chiesa, sorridente come Locatelli vestito invece di nero. Un accostamento cromatico non casuale, con gli stessi colori richiamati dai due cuori postati a corredo dell'immagine, a testimoniare la loro voglia di tornare in campo per essere protagonisti nella Juve.