Chiellini: "La mia storia con la Juve non finirà mai, decido a fine stagione"

"Un successo che vale tanto! Forza Juve! Avanti così!": Giorgio Chiellini ha celebrato con queste parole su Twitter la vittoria ottenuta in extremis dai bianconeri contro il Sassuolo , tre punti importanti che permettono alla squadra di Massimiliano Allegri di ipotecare la qualificazione in Champions League e di avvicinarsi al terzo posto del Napoli , ora a -1. Dopo il match il capitano dei torinesi a Sky ha anche parlato del suo futuro: "La mia storia per la Juve non finirà mai".

Juve, Chiellini: "Futuro? Decido con il club e la mia famiglia"

"Da qui a fine stagione devo capire con la mia famiglia cosa fare - ha spiegato Chiellini -. Chiudiamo il campionato e poi capiremo con il club e con la famiglia la cosa migliore per tutti. Così è stato anche l'anno scorso, e poi ho rinnovato. A quest'età non puoi fare progetti a lungo termine, ma ho grande serenità e voglia di divertirmi". Sulla partita vinta nel finale: "A fine stagione i punti pesano. Era importante fare una partita seria e matura. Dobbiamo blindare il quarto posto e provare a finire più in alto possibile, e serve finire bene questa stagione per avere più slancio per la prossima. Troppe volte siamo un po’ mosci e ci svegliamo solo grazie ad un episodio negativo. Se non avessimo qualche difetto ci staremmo giocando lo scudetto con l’Inter".