Juve verso il Venezia: ripresi gli allenamenti, De Sciglio out

La Juve ieri ha usufruito di un giorno di riposo dopo la vittoria ottenuta a Reggio Emilia contro il Sassuolo . Sono iniziati quindi oggi gli allenamenti che porteranno alla partita interna contro il Venezia , in programma domenica alle 12.30, nel lunch match. Sarà il quartultimo impegno di questa stagione per i bianconeri, che vincendo l'ultimo incontro contro i neroverdi di Dionisi hanno avvicinato il terzo posto e consolidato il posto Champions. A segnare sono stati due attaccanti, Dybala e Kean , in un'annata in cui le punte bianconere spesso hanno tirato a salve.

Juve: affaticamento alla coscia per De Sciglio

La squadra bianconera si è ritrovato agli ordini di Massimiliano Allegri al Training Center seguendo questo programma: esercitazioni per il possesso palla e conclusioni su cross per chi ha giocato pochi minuti contro il Sassuolo, seduta defaticamente per il resto del gruppo. Arriva una brutta notizia per l'allenatore: De Sciglio aveva accusato un problema al termine della partita di lunedì e questa mattina è stato sottoposto agli esami diagnostici presso il JMedical. Sono state escluse lesioni muscolari, ma è stato evidenziato un affaticamento a carico della coscia destra. Le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno. È un dubbio per il Venezia, ma rientrerà dalla squalifica Pellegrini. Intero allenamento in gruppo per Marley Akè. Domani la squadra si allenerà ancora di mattina.