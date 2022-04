Juve al lavoro verso il Venezia: Arthur parzialmente in gruppo

La Juventus è ancora in corsa per la vittoria dello scudetto, anche se solo a livello aritmetico. Il passo tutt’altro che spedito delle prime tre della classe sta permettendo ai bianconeri di rinviare settimana dopo settimana l’abdicazione ufficiale alla possibilità di fregiarsi del titolo di campione d’Italia per la stagione 2021-2022.

Max Allegri punta il terzo posto Così dopo la sconfitta dell’Inter nel recupero di Bologna la squadra di Allegri si ritrova a otto punti dal Milan capolista, anche se il “sogno” dei bianconeri dovrebbe finire già al termine della prossima giornata, con ogni probabilità anche in caso di vittoria della Juve sul Venezia nel lunch match del quartultimo turno. L'obiettivo più alla portata dei bianconeri, in attesa della finale di Coppa Italia dell'11 maggio contro l'Inter, sembra quindi essere lottare con il Napoli per la conquista del terzo posto.