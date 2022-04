Volata salvezza, 6 squadre in 11 punti: il calendario incrociato

ROMA - Sei squadre in 11 punti (con l'Empoli che invece sembra essere uscito da queste dinamiche dopo il successo sul Napoli), per una lotta salvezza avvincente che si preannuncia accesissima fino all'ultima giornata. Dallo Spezia al Venezia, comprendendo Sampdoria, Cagliari, Salernitana e Genoa, ancora tutte sono in corsa per cercare di evitare la retrocessione, con la squadra di Nicola che sta volando e che per la prima volta in questa stagione vede davvero alla portata l'obiettivo. Ecco qui di seguito il calendario incrociato di tutte le protagoniste di questa volata.