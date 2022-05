Juve-Venezia, Allegri: “Miretti stia sereno, son contento di Vlahovic"

La Juve che oggi affronta il Venezia cerca i tre punti che la avvicinerebbero ulteriormente alla partecipazione matematica alla prossima Champions League. C'è però l'allenatore, Massimiliano Allegri , che rimpiange i punti persi qua e là che hanno impedito alla squadra di essere ancora in lotta per lo scudetto. Il tecnico ha parlato a Sky Sport anche di Miretti , oggi lanciato titolare.

Allegri: “Miretti? Magari oggi sarà lui che aiuterà gli altri”

Allegri parte proprio da Miretti e dalla sua prima in campo dall'inizio: “Il ragazzo gioca bene al calcio e quindi oggi dovrà stare sereno, giocare una partita, verrà aiutato da tutti gli altri, ma credo non ne abbia neanche tanto bisogno. Magari sarà lui che aiuterà gli altri. Speriamo faccia bene, l'importante è che sia sereno e tranquillo". All'andata il Venezia impose il pari alla Juve, ma non sono questi gli unici punti persi che hanno tagliato i bianconeri fuori dalla lotta per il titolo: “Ce ne sono stati tanti. E' normale che quando arrivi a questo punto, c'è un po' di rammarico, di rimpianto, per alcune cose perse, ma li abbiamo noi e le hanno le altre squadre. Ora bisogna concentrarsi su quelli che sono i punti da fare per la matematica Champions, oggi è un altro passo in avanti che dobbiamo fare contro il Venezia, che comunque ha ancora chance di salvarsi".

Allegri: “Vlahovic i gol li ha fatti, sono contento di lui”

Un altro elemento su cui spende due parole Allegri è Dusan Vlahovic, arrivato a gennaio dalla Fiorentina e che qualcuno ha criticato per la media-gol inferiore a quando era in viola: “Lui da quando è arrivato i gol li ha fatti, ha fatto 7-8 gol, 6 in campionato e 1 in Champions, quindi sono contento di quello che sta facendo. Oggi c'è da fare una bella prestazione di squadra, soprattutto come atteggiamento, rispetto a quello che è stato il primo tempo col Sassuolo".