Juve-Venezia, Arthur torna tra i convocati: Miretti verso la prima da titolare

Dopo la goleada del Napoli sul Sassuolo la Juventus ha di fatto un solo risultato nella sfida della 34a giornata contro il Venezia per restare in corsa per il terzo posto, alla luce del calendario ben più impegnativo che attende i bianconeri rispetto alla squadra di Spalletti nelle ultime tre partite.

Juve-Venezia: Allegri per blindare la Champions, debutto di fuoco per Soncin Max Allegri però guarda all’obiettivo minimo, ovvero la qualificazione alla Champions League, per il quale alla Juve mancano solo quattro punti, complici i passi falsi in serie compiuti da Roma, Lazio e Fiorentina. L’occasione di raggiungere virtualmente il traguardo è fornita dall’impegno casalingo contro l’ultima della classe, quel Venezia reduce da otto sconfitte consecutive in questo campionato e da nove negli scontri diretti con la stessa Juve a Torino, dove i lagunari non giocano dall’agosto 2001, oltre che dal cambio di allenatore con il debuttante Andrea Soncin al posto di Paolo Zanetti.

I convocati di Allegri: si rivede Arthur Dopo la sessione di allenamento mattutina e la conferenza stampa Allegri ha diramato la lista dei convocati. Nessuna sorpresa con Cuadrado e De Sciglio ancora nella lista degli indisponibili e Arthur recuperato dopo la distorsione alla caviglia, ma destinato a partire dalla panchina. Questo l’elenco dei giocatori che saranno a disposizione di Allegri per la partita contro il Venezia: Perin, Pinsoglio, Szczesny; Alex Sandro, Bonucci, Chiellini, Danilo, De Ligt, Pellegrini, Rugani; Arthur, Bernardeschi, Miretti, Rabiot, Zakaria; Aké, Dybala, Kean, Morata, Vlahovic.