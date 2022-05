Juve, Zakaria e l'intesa con Rabiot: "Insieme bene perché..."

Denis Zakaria sarà affiancato oggi in mediana dal giovane Miretti : una responsabilità in più per il più esperto centrocampista, arrivato alla Juve a gennaio dal Borussia Moenchengladbach . Prima della partita contro il Venezia , Zakaria ha parlato a JTV di cosa si aspetta dall'incontro contro i lagunari, all'andata capaci di imporre il pareggio ai bianconeri.

Zakaria: “Gara difficile e molto importante per noi”

Ecco le dichiarazioni di Denis Zakaria sull'impegno odierno contro il Venezia che, sulla sua panchina, presenta per la prima volta Soncin dopo l'esonero di Zanetti: “E’ una partita molto importante per noi. Una gara che ci può avvicinare ulteriormente alla Champions League. Dovremo fare tutto per vincere pur sapendo che sarà una partita difficile”. La Juve è in forma, anche se il primo tempo con il Sassuolo sembrerebbe dire il contrario: “La squadra sta bene, siamo in forma. Lavoriamo bene e siamo pronti per questa gara”.

Zakaria: "Con Rabiot parliamo in francese e ci capiamo bene"

Sull'intesa con i centrocampisti, Zakaria ammette di avere una preferenza ben precisa: "Mi trovo bene con Adrien Rabiot, è vero, ma anche con gli altri. E' chiaro che parliamo entrambi francese e quindi è più facile per noi, ma sto bene con tutti".