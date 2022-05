Juve, sfida Allegri-Vlahovic dopo l'allenamento: il curioso retroscena

TORINO - L’operazione recupero parte con una dose extra di lavoro e con il sorriso. Vlahovic è il più acclamato, insieme a Dybala, dai 300 tifosi che assistono all’allenamento, aperto a invitati e stampa, dalla tribuna della Continassa. Gli applausi dei più piccoli sono soprattutto per loro e se per la Joya si tratta delle ultime dosi d’affetto, prima dell’addio che si consumerà tra una ventina di giorni, per Dusan si tratta di un carico di energia e fiducia non indifferente nel pieno del primo momento difficile della sua nuova vita in bianconero. Tutti con DV7, insomma, che cerca di ritrovare con continuità quei gol che stanno arrivando con il contagocce (3 nelle ultime 11 partite). Nessun dramma, in ogni caso: un posto nella prossima Champions è ormai in cassaforte e quindi adesso c’è modo di riacquistare serenità in vista dell’appuntamento fondamentale della finale di coppa Italia, in cui il bomber vuole tornare ad essere decisivo. Il serbo, d’altra parte, non è tipo che teme le responsabilità e quindi si è messo a lavorare duramente per tornare il vero Vlahovic. La prova? Alla fine della seduta con il gruppo, Dusan si è fermato in campo e ha iniziato gli straordinari: prima un fitto colloquio con Massimiliano Allegri, poi, sotto lo sguardo attento del tecnico, ha iniziato a provare e riprovare i movimenti al limite dell’area, il controllo del pallone, i tiri in porta. Con Max pronto a spiegare e a mimare i gesti corretti. Pinsoglio, il terzo portiere bianconero, è così diventato il bersaglio del bomber per una ventina di minuti. Stop e tiro, uno dopo l’altro, prima del divertente finale: la sfida tra Allegri e Vlahovic sulle punizioni, con il tecnico che non ci sta a perdere e scherza sulla contabilità dei tiri vincenti anche se dalla tribuna il vincitore appare Dusan.